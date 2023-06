Pesquisa publicada no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), colocou o Brasil em último lugar no ranking de segurança jurídica, burocracia e relações de trabalho em uma comparação com outros 18 países. A insegurança jurídica abala a certeza sobre o passado consolidado, a confiança no presente, a legítima expectativa quanto ao futuro e – o que é mais grave – corrói valores indispensáveis à existência e à estabilidade da sociedade. As ações para a redução desse problema, tema do VEJA Insights de junho, devem iniciar pelo reconhecimento dos custos que ele representa para o país e para a sociedade.

FAÇA O DOWNLOAD GRATUITO DO VEJA INSIGHTS DE JUNHO

De acordo com um estudo encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre o Custo Brasil, a ineficácia da regulação e morosidade da Justiça tiram 210 bilhões de reais da economia por ano – sem contar os problemas com o sistema tributário e legislação ambiental, entre outros.

VEJA Insights, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, faz um diagnóstico de onde estão os principais obstáculos à segurança jurídica no Brasil: o sistema tributário, a regulação ambiental, as relações trabalhistas, e os Três Poderes e seus órgãos de controle. O leitor poderá entender como a indústria nacional e o espírito empreendedor do brasileiro são minados dia a dia.

