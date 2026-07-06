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Os preparativos para a próxima edição da Expert XP

Organização do evento vai envolver cerca de duas mil pessoas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 10h30 | Atualizado em 6 jul 2026, 10h55
Edição anterior da Expert XP
Edição anterior da Expert XP (./Divulgação)
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Os preparativos já estão em andamento para a Expert XP, evento anual da XP Investimentos, que terá sua 16ª edição entre os dias 23 e 25 de julho.

O “festival de investimentos”, como é descrito, mobiliza cerca de 2 mil pessoas em sua organização. Entre eles, 150 produtores da Origami Eventos, agência responsável pelo encontro desde a sua estreia.

Para esse ano, são esperados cerca de 50 mil visitantes, além de 350 palestrantes e 200 marcas patrocinadoras.

O CEO da Origami, Evandro Monteiro, conta que a primeira edição do evento foi desenhada e montada em apenas 28 dias para um público restrito de 500 assessores financeiros.

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“Hoje, o projeto transformou-se em uma operação que exige quase um ano inteiro de preparação contínua a cada novo ciclo”, destaca.

Monteiro lembra que o evento já trouxe desafios de segurança, como quando houve a participação do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, em 2018. “A operação exigiu uma articulação inédita e integrada entre o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a Polícia Federal e forças de segurança locais”, conta.

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Entre os nomes esperados para a próxima edição estão Janet Yellen, ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos e ex-presidente do Federal Reserve, o historiador e escritor Niall Ferguson, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e ex-diretor da CIA Mike Pompeo e o ex-tenista oito vezes campeão de Grand Slam e campeão Olímpico Andre Agassi.

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