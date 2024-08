Os possíveis impactos da suspensão do X no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira, 30, a suspensão imediata da rede X (antigo Twitter) em todo o Brasil. Além disso, há ordens para a interrupção do uso de aplicativos de VPNs que contornam o bloqueio, com multas de até 50 mil reais para ambas pessoas jurídicas e físicas caso tentem burlar a suspensão.

Na última quarta, Moraes havia dado um prazo de 24 horas para que o empresário Elon Musk, dono da rede, nomeasse um representante legal para a plataforma no Brasil. A medida foi tomada após o fechamento do escritório da empresa no país e o desligamento de cerca de quarenta funcionários. Segundo a legislação brasileira, uma empresa não pode atuar no país sem um representante legal, uma vez que a Justiça precisa ter a quem se dirigir em caso de intimações, por exemplo. Musk não cumpriu a decisão e desafiou o ministro.

O X/Twitter é uma das mídias sociais mais utilizadas para a divulgação e a comunicação dos indivíduos, com mais de 22 milhões de usuários ativos no Brasil, a quarta maior base de usuários do mundo. Além de ser uma plataforma utilizada por quem trabalha com negócios online, como o marketing digital, é um meio de engajamento de produtores de conteúdo e influenciadores.

A rede é crucial para divulgação de campanhas publicitárias, lançamentos de produtos e a interação direta com o público-alvo, que permite que todos esses processos sejam feitos de maneira rápida e eficaz. Para esse nicho, a queda do X/Twitter significa uma mudança drástica em suas formas de trabalho. De acordo com um estudo realizado pela IAB Brasil junto à Kantar Ibope Media em 2023, o investimento em publicidade digital no Brasil direcionado ao aplicativo registrou um crescimento de 11% e movimentou 16,4 bilhões de reais na economia. Dados também apontam que, dentre os internautas brasileiros, 44% afirmam já ter comprado um produto ou contratado um serviço por indicação no X.

O banimento também pode afetar a disseminação de informações e notícias, que ocorrem de maneira veloz e mais acessível graças ao aplicativo — a exemplo de eventos ao vivo, como partidas de futebol, em que a rede social se transforma em um grande fórum público onde são compartilhados comentários e reações dos usuários em tempo real, algo pode se tornar um trending topic em minutos. Esse tipo de engajamento é essencial para emissoras de TV e diversos anunciantes, pois funciona quase como um feedback instantâneo.

A pesquisa da IAB Brasil revela que o investimento em publicidade digital para essa rede foi impulsionado pelos pequenos e médios anunciantes, que aumentaram em 13% seus investimentos. Esse subsídio valia a pena para essas empresas, uma vez que afirmam que alcançavam melhores resultados em menores prazos e com menores investimentos em relação à mídia offline. A perda desse canal exigiria uma rápida adaptação e busca por outras alternativas para continuar atingindo a massa populacional com a mesma eficácia.