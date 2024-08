Os planos de cinco gigantes da celulose com investimento de R$ 105 bi

As empresas Arauco, Suzano, CMPC, Bracell e Klabin anunciaram um investimento conjunto de 105 bilhões de reais até 2028 para expandir suas operações no Brasil. O dinheiro será destinado à construção de novas fábricas, ampliação de plantas existentes e melhorias na infraestrutura logística para escoamento da produção.

O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de celulose do mundo. Com quase 10 milhões de hectares plantados, a indústria de papel e celulose trouxe 10,3 bilhões de dólares para o Brasil em 2023, representando 3% das exportações do país, e alcançando um saldo comercial de 9,2 bilhões de dólares, segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) . Em 2022, o setor criou 2,6 milhões de empregos diretos e indiretos, com 90% da energia utilizada proveniente de fontes renováveis

O anúncio do investimento foi feito nesta quarta-feira, 21, por Paulo Hartung, presidente da IBÁ, durante uma reunião com o presidente Lula a e o vice-presidente Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto. Confira os principais projetos anunciados:

Projeto Sucuriú de R$ 25 bilhões da Arauco em Inocência (MS)

A Arauco, empresa chilena, vai inaugurar sua primeira fábrica de celulose no Brasil, com uma capacidade inicial de 2,5 milhões de toneladas por ano, e possibilidade de dobrar até 2032. O projeto também inclui a geração de 400 Mw de energia limpa, criando 12 mil empregos durante as obras e 2,3 mil na operação.

Continua após a publicidade

Projeto Cerrado de R$ 22,2 bilhões da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS)

A Suzano está investindo R$ 22,2 bilhões na maior linha única de produção de celulose do mundo, com uma capacidade de 2,55 milhões de toneladas anuais. A operação já começou, gerando 3 mil empregos diretos e indiretos.

Projeto Natureza de 25 bilhões da CMPC em Barra do Ribeiro (RS)

A multinacional CMPC vai investir R$ 25 bilhões em uma nova planta industrial e um terminal portuário no Rio Grande do Sul. A fábrica terá capacidade para produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano, gerando 12 mil empregos durante a construção e 1,5 mil na operação.

Continua após a publicidade

Projeto Tissue – Bracell Papéis de R$ 5 bilhões da Bracell em Lençóis Paulista (SP)

A Bracell, controlada pela Royal Golden Eagle (RGE) da Ásia, está investindo R$ 5 bilhões em uma nova fábrica de papéis sanitários. Serão criados 2 mil empregos durante a construção e 550 na operação.

Projeto Figueira de R$ 1,6 bilhão da Klabin em Piracicaba (SP)

A Klabin, maior produtora de papéis para embalagem do Brasil, anunciou que está concluindo um investimento de R$ 1,6 bilhão em sua unidade de Piracicaba, SP, fortalecendo sua posição no mercado.