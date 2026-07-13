Os números dos Rolling Stones, a banda de octogenários que continua a bater recordes

Aos 83 anos de Mick Jagger, 82 de Keith Richards e 79 de Ronnie Wood, os Rolling Stones seguem desafiando o tempo. Com o lançamento de Foreign Tongues, o grupo britânico amplia uma trajetória iniciada há 63 anos e reforça um feito raro na indústria da música: manter o sucesso comercial e o interesse do público depois de mais de seis décadas de carreira.

Formada em Londres, em 1962, a banda chega ao seu 25º álbum de estúdio. Nesse período, os Stones venderam mais de 240 milhões de discos em todo o mundo, marca que os coloca entre os artistas mais bem-sucedidos da história da indústria fonográfica. Levantamento da ChartMasters estima que seu catálogo já soma o equivalente a 252,5 milhões de álbuns consumidos, número que reúne vendas físicas, downloads e reproduções em plataformas de streaming.

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O desempenho nas paradas ajuda a explicar essa longevidade. Ao longo da carreira, os Rolling Stones colocaram 14 álbuns no primeiro lugar do Reino Unido e oito singles no topo das paradas britânicas. Canções como (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It, Black, Jumpin’ Jack Flash, Angie e Start Me Up atravessaram gerações e continuam entre as músicas mais executadas do repertório da banda.

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Os palcos também ajudam a dimensionar a força do grupo. Em mais de seis décadas, os Stones realizaram mais de 1.600 shows e tocaram para cerca de 45 milhões de espectadores ao redor do mundo. Poucas apresentações simbolizam tanto esse alcance quanto o show gratuito realizado na praia de Copacabana, em fevereiro de 2006, que reuniu aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, um dos maiores públicos da história da música.

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Além do impacto cultural, a banda construiu um dos negócios mais lucrativos do entretenimento. As turnês dos Rolling Stones frequentemente figuram entre as maiores bilheterias do mundo. A excursão A Bigger Bang Tour, realizada entre 2005 e 2007, arrecadou US$ 284,4 milhões, permanecendo como a turnê mais rentável da história do grupo em um único ciclo.