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Os números dos Rolling Stones, a banda de octogenários que continua a bater recordes

Com novo álbum, grupo soma mais de 240 milhões de discos vendidos, 45 milhões de espectadores em shows e uma das turnês mais lucrativas da história do rock

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 11h17
ORLANDO, FLORIDA, UNITED STATES - JUNE 3: Ronnie Wood (L-R), Mick Jagger, and Keith Richards of the Rolling Stones wave to the audience after performing on their Hackney Diamonds tour at the Camping World Stadium on June 3, 2024 in Orlando, Florida. (Photo by Paul Hennessy/Anadolu via Getty Images)
Além do impacto cultural, a banda construiu um dos negócios mais lucrativos do entretenimento. (Paul Hennessy/Getty Images)
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Aos 83 anos de Mick Jagger, 82 de Keith Richards e 79 de Ronnie Wood, os Rolling Stones seguem desafiando o tempo. Com o lançamento de Foreign Tongues, o grupo britânico amplia uma trajetória iniciada há 63 anos e reforça um feito raro na indústria da música: manter o sucesso comercial e o interesse do público depois de mais de seis décadas de carreira.

Formada em Londres, em 1962, a banda chega ao seu 25º álbum de estúdio. Nesse período, os Stones venderam mais de 240 milhões de discos em todo o mundo, marca que os coloca entre os artistas mais bem-sucedidos da história da indústria fonográfica. Levantamento da ChartMasters estima que seu catálogo já soma o equivalente a 252,5 milhões de álbuns consumidos, número que reúne vendas físicas, downloads e reproduções em plataformas de streaming.

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O desempenho nas paradas ajuda a explicar essa longevidade. Ao longo da carreira, os Rolling Stones colocaram 14 álbuns no primeiro lugar do Reino Unido e oito singles no topo das paradas britânicas. Canções como (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It, Black, Jumpin’ Jack Flash, Angie e Start Me Up atravessaram gerações e continuam entre as músicas mais executadas do repertório da banda.

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Os palcos também ajudam a dimensionar a força do grupo. Em mais de seis décadas, os Stones realizaram mais de 1.600 shows e tocaram para cerca de 45 milhões de espectadores ao redor do mundo. Poucas apresentações simbolizam tanto esse alcance quanto o show gratuito realizado na praia de Copacabana, em fevereiro de 2006, que reuniu aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, um dos maiores públicos da história da música.

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Além do impacto cultural, a banda construiu um dos negócios mais lucrativos do entretenimento. As turnês dos Rolling Stones frequentemente figuram entre as maiores bilheterias do mundo. A excursão A Bigger Bang Tour, realizada entre 2005 e 2007, arrecadou US$ 284,4 milhões, permanecendo como a turnê mais rentável da história do grupo em um único ciclo.

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