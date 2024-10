Os números da Magalog, a empresa de logística do Magalu

Giro VEJA - quinta, 31 de outubro

Sucessão na Câmara une PT e PL; Elmar é pressionado a desistir

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes, afirmou, em entrevista ao programa 'Ponto de Vista', de VEJA, desta quinta-feira, 31, que o nome de Hugo Motta, do Republicanos, como candidato à presidência da Câmara “une muitas forças políticas”. Na quarta-feira, 30, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT de Lula, além de outras legendas, declararam apoio ao nome escolhido pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Saiba mais no Giro VEJA.