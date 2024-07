Os novos pupilos de Joesley e Wesley Batista

Os irmãos Joesley e Wesley Batista acabam de tirar mais um projeto do papel. Em agosto, a Faculdade J&F iniciará as aulas da primeira turma do curso de gestão comercial, na modalidade de ensino a distância. Todos os 150 alunos, que incluem funcionários das empresas do grupo J&F, receberão bolsas de estudo. Os planos são de obter autorização para mais sete cursos nos próximos anos.

Publicado em VEJA, julho de 2024, edição VEJA Negócios nº 4