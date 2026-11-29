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Após avançar 70% no Nordeste em cinco anos, a SulAmérica amplia a oferta da linha Vital para novas capitais, de olho em pequenas e médias empresas. Acompanhe a estratégia da operadora para crescer na região.

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Mesmo crescendo 70% no Nordeste em cinco anos, a SulAmérica quer mais e reforçará a atuação em São Luís (MA) e Aracaju (SE) com uma nova linha de planos de saúde corporativos, a Vital, mais acessível a pequenas e médias empresas. Até aqui, Fortaleza (CE) era a única cidade da região a contar com ela. O Nordeste representa 13% da carteira da SulAmérica. “Queremos estar mais presentes lá”, diz Denise Carvalho, diretora comercial da Sul­América Saúde & Odonto.

Com reportagem de Juliana Américo

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32