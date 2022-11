Os fatores fora de campo que tornaram amarga a vitória do Brasil

A animação toma conta dos brasileiros nesta segunda-feira, 28, após mais uma vitória do Brasil na Copa do Mundo, mas o Ibovespa não trouxe muitos motivos para comemorar. A bolsa brasileira inicia a semana com queda de 0,18%, aos 108,7 mil pontos, em mais um dia de grande volatilidade com a volta das políticas restritivas (de Covid Zero) na China. Apesar do dia ruim para o Ibovespa, o dólar voltou a cair após uma semana de alta valorização diante o real, encerrando o dia com queda de 0,81%, cotado a 5,36 reais.

O mercado já precificava alta volatilidade no dia de hoje devido ao jogo da Copa do Mundo, que aconteceu no início da tarde, às 13h, contra a Suíça. “A Copa é um dos motivos de baixa liquidez do mercado, mas outro aspecto dessa baixa é a precificação nas curvas de juros, com o mercado prevendo um subida de 14,75% a 15% na Selic no próximo ano”, diz Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos. Apesar das incertezas no cenário doméstico, foi o cenário externo que acabou influenciando as movimentações. A China enfrenta a pior onda de contaminações desde o início da pandemia e a política de Covid Zero tem causado protestos de parte da população. Com a volta dos lockdowns no país, a negociação do petróleo Brent já acumula queda de 4% nos últimos sete dias. Apesar da queda do petróleo, Petrobras foi um dos destaques do dia entre as maiores altas do Ibovespa, e as empresas de varejo foram as que amargaram as maiores queda após o desempenho fraco da Black Friday.

No Brasil, o mercado segue alerta com a PEC da Transição, que também vem sendo chamada de PEC Fura-Teto ou, como prefere o novo governo, de PEC do Bolsa Família, que prevê um gasto extrateto de 175 bilhões de reais para acomodar as promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como o Bolsa Família no valor de 600 reais e o bônus de 150 reais para famílias com crianças de até 6 anos de idade. O mercado aguarda a decisão de Lula sobre a proposta e o anúncio dos integrantes do governo, como o esperado nome que deve comandar o Ministério da Fazenda em seu governo. “O dólar opera mais fraco hoje com esperança de investidores de que PEC tenha fim ainda nesta semana, e que nomes sejam divulgados da equipe econômica do novo governo”, diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos.