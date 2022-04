Os estagiários que ganham mais de R$ 75 mil reais por mês

A competição na busca por novos talentos está gerando uma batalha acirrada por quem paga mais para ter os melhores profissionais. Em Wall Street, reduto dos engravatados do mercado financeiro de Nova York, os fundos de hedge e bancos de investimentos oferecem salários de executivo para estagiários, revela reportagem da agência de notícias Bloomberg.

Durante décadas considerado o melhor local para fazer uma carreira de sucesso, o distrito financeiro passou a perder popularidade entre os jovens para as badaladas empresas do Vale do Silício. Para fazer frente a esse movimento e convencer os profissionais a trocar a flexibilidade pelas exaustivas 100 horas semanais, os bancos de investimento elevaram a remuneração dos estagiários em 37,2%, segundo o site de carreira financeira Wall Street Oasis. O levantamento realizado pelo site mostra que a média salarial dos estagiários no setor financeiro gira em torno de 7 mil dólares a 16 mil dólares. Os estagiários da Jane Street Capital são os que ganham os maiores salários, uma média de 16,35 mil dólares por mês, cerca de 77,1 mil reais na cotação atual. Já os da gestora de investimentos Blackstone são os que recebem as menores remunerações entre as empresas do setor, na faixa de 7,26 mil dólares.

Os fundos de hedge são os que pagam as maiores remunerações, com média salarial acima de 10 mil dólares. A Citadel paga 13,93 mil dólares aos iniciantes e a Bridgewater Associates oferece 11,75 mil dólares. Os programas de estágio duram em média de três a dez meses. Os bancos de investimento Credit Suisse, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley possuem uma remuneração média de 8 mil a 9,45 mil dólares.

As empresas do Vale do Silício também passaram a oferecer altos salários. Segundo a plataforma de recrutamento e seleção Glassdoor, no ranking das empresas que pagam os melhores salários aos estagiários, as empresas de tecnologia hoje representam 68% delas. Nesse segmento, as melhores remunerações para iniciantes são da Roblox, com uma média de 9,6 mil dólares; seguidas pelas de Uber e Capital One, ambas com uma média de 8,3 mil dólares; e Salesforce, de 8,1 mil dólares. Também aparecem na lista Amazon, Meta, Nvidia, LinkedIn, Apple, com uma media entre 7 mil e 8 mil dólares.