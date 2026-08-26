Os carros zero-quilômetro que mais caíram de preço em 2026

Comprar um carro zero-quilômetro ficou, em média, mais barato no Brasil. O valor efetivamente pago pelos veículos novos caiu 4,7% nos doze meses encerrados em julho, segundo a Tabela Auto B3, levantamento produzido pela área de dados e inteligência artificial da bolsa brasileira.

Somente entre junho e julho, a redução média foi de 1,2%. O movimento ocorreu em meio ao aumento da concorrência, à chegada de novos modelos chineses e a uma sequência de cortes promovidos por montadoras para reposicionar veículos que chegaram ao mercado com preços pouco competitivos.

Os números da B3 mostram valores médios de transação por categoria, e não a variação individual de cada automóvel. Um levantamento dos cortes oficiais anunciados pelas fabricantes em 2026, porém, mostra que alguns modelos ficaram até 55 mil reais mais baratos.

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Mitsubishi Outlander PHEV: redução de R$ 55 mil

O Mitsubishi Outlander PHEV HPE-S caiu de 379.990 reais para 324.990 reais. O corte de 55 mil reais representou uma redução de 14,5% no preço de tabela.

A versão Signature também ficou mais barata, mas em menor proporção: passou de 399.990 reais para 364.990 reais, diferença de 35 mil reais.

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A Mitsubishi promoveu em junho uma redução permanente nos preços de sua linha vendida no Brasil. A fabricante também passou a oferecer bônus adicionais para clientes que entregassem um veículo usado como parte do pagamento, mas esses benefícios não foram considerados no cálculo.

Kia Sorento: redução de R$ 55 mil

O Kia Sorento chegou ao país em janeiro com preço inicial de 399.990 reais. Após duas reduções, o SUV de sete lugares passou a custar 344.990 reais.

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O abatimento acumulado chegou a 55 mil reais, ou 13,8%. O reposicionamento ocorreu diante do baixo desempenho comercial do modelo: foram 52 unidades emplacadas no primeiro semestre.

Suzuki e Vitara: redução de R$ 50 mil

O Suzuki e Vitara registrou o maior corte proporcional entre os modelos da lista. Lançado por 269.990 reais, o SUV elétrico passou a custar 219.990 reais em julho.

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A diferença de 50 mil reais equivale a uma redução de 18,5%. O novo valor aproximou o automóvel de concorrentes chineses que chegaram ao mercado brasileiro com preços mais baixos.

Ford Mustang Mach-E: redução de R$ 37 mil

A Ford reduziu o preço do Mustang Mach-E de 486 mil reais para 449 mil reais. O desconto de 37 mil reais correspondeu a uma queda de 7,6%.

O SUV elétrico é vendido no Brasil em versão única, com potência de 487 cavalos e autonomia declarada de até 379 quilômetros pelo padrão do Inmetro.

Mitsubishi Triton: redução de até R$ 30,8 mil

As versões da Mitsubishi Triton receberam cortes entre 15 mil e 30,8 mil reais. A maior redução ocorreu na HPE-S, cujo preço caiu de 330.790 reais para 299.990 reais — queda de 9,3%.

A HPE passou de 303.890 reais para 275.990 reais, enquanto a GLS recuou de 274.990 reais para 249.990 reais.

Volkswagen T-Cross: redução de R$ 10 mil

A Volkswagen cortou 10 mil reais dos preços de quase todas as versões do T-Cross. A configuração 200 TSI passou a custar 151.490 reais; a Comfortline, 171.990 reais; a Highline, 186.290 reais; e a Extreme, 193.490 reais.

Embora menor em valores absolutos, a redução ganha relevância por atingir um dos SUVs mais vendidos do país. A versão Sense, voltada principalmente ao público com deficiência, permaneceu em 119.990 reais.

Picapes compactas lideraram a queda

Na divisão por carroceria feita pela B3, as picapes compactas zero-quilômetro apresentaram a maior queda em doze meses, de 9,4%. Na sequência apareceram os crossovers, com recuo de 5,3%, e os SUVs, com 4,7%.

Os preços dos sedãs caíram 4,4%, enquanto picapes derivadas de automóveis ficaram 4,3% mais baratas. Os hatches recuaram 3,4%, e as picapes médias tiveram a menor redução, de 1,3%.

Em julho, na comparação mensal, as picapes compactas também lideraram a baixa, com queda de 2,3%. A média dos carros novos recuou 1,2% no período.

O levantamento da B3 considera os valores efetivamente praticados nas transações, que podem incluir descontos negociados nas concessionárias. Por isso, os números podem ser inferiores aos preços sugeridos nos sites das montadoras. Promoções temporárias, bônus pela entrega de usados e condições restritas a determinados públicos também alteram o valor final pago pelo consumidor.