Os cargos mais concorridos do Concurso Público Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou na quarta-feira, 25, quais são os cargos mais concorridos da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado de 2024. Com o objetivo de passar pelo processo do “Enem dos concursos” de forma mais transparente, a instituição realizou uma pesquisa atualizada da relação candidato/vaga por blocos, já excluindo os inscritos que não compareceram para fazer a prova.

O CPNU, estreante no país, centraliza em uma única prova os concursos autorizados para a contratação de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal. As provas tiveram 36 versões, a fim de evitar “colas”. Elas estavam distribuídas entre 8 blocos, que correspondem às diversas áreas com vagas disponíveis. A data prevista para a divulgação das notas é 8 de outubro, enquanto a lista final de aprovados sairá em 21 de novembro. As convocações para posse devem começar em janeiro de 2025.

Realizado em 228 cidades, o CPNU registrou 2,1 milhões de candidatos, mas apenas 970.037 compareceram para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Nesse concurso em específico, os inscritos puderam se candidatar para várias vagas dentro do mesmo bloco, ampliando suas oportunidades de ingresso na administração pública. Dessa forma, mesmo que alguém não consiga a vaga de sua preferência, ele ainda pode ser aprovado em outras posições do mesmo bloco.

Conheça os cargos mais concorridos do CPNU

1. Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, com especialidade em engenharia civil, do IBGE – 14.191 candidatos por vaga, oferta de uma única vaga

2. Analista Administrativo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) – 13,9 mil candidatos por vaga, com oferta de nove vagas

3. Tecnologista no Ministério da Saúde para formados em Engenharia Civil ou Arquitetura – 10,8 mil candidatos por vaga, com oferta de duas vagas

Confira todas as relações candidato/vaga na íntegra.