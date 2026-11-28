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Após vender sua divisão de aeroportos e reduzir dívidas, a Motiva mapeia 100 bilhões de reais em concessões rodoviárias e projeta investir 1 bilhão de reais em inovação e tecnologia até 2035. Conheça as novas apostas e os rumos estratégicos da companhia para o setor de mobilidade.

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A Motiva mapeia 100 bilhões de reais em oportunidades no mercado de concessões rodoviárias e prevê investir 1 bilhão de reais em inovação e tecnologia até 2035, com foco em inteligência artificial, automação e novos negócios ligados à mobilidade. Entre as iniciativas estão projetos de recarga para ônibus elétricos, publicidade em rodovias e pagamentos digitais de pedágio, além de pesquisas em segurança e manutenção. Os novos planos chegam após a companhia ter vendido a divisão de aeroportos por 12 bilhões de reais para focar rodovias e transporte por trilhos. Além disso, a dívida do grupo recuou de 6,1 bilhões de reais para 2,4 bilhões.

Com reportagem de Juliana Américo

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32