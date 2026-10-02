Os ajustes da Hapvida para aumentar a eficiência e reduzir custos

Ler Resumo





A operadora de planos de saúde Hapvida está reorganizando sua rede de atendimento para reduzir custos e aumentar a eficiência. A empresa já fechou quase 30 clínicas e fez ajustes na oferta de leitos, esperando resultados nos próximos meses. Além disso, a Hapvida negocia a venda de imóveis para levantar capital, mantendo suas operações nos mesmos locais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A operadora de planos de saúde Hapvida reorganiza sua rede para reduzir custos e melhorar a eficiência. Segundo uma fonte a par do processo, a companhia havia fechado quase 30 clínicas neste ano até o início de setembro. O

ajuste também inclui mudanças na oferta de leitos, com expectativa de resultados em um ou dois trimestres.

A Hapvida também negocia a venda de imóveis para, depois, alugá-los dos novos proprietários e manter suas operações nesses locais. A medida permite levantar recursos sem mudar de endereço. Procurada por VEJA sobre a reorganização da rede, a companhia informou que não comenta rumores.