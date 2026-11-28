A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, contra-atacou a Apple na Justiça nesta sexta-feira, 27, acusando a fabricante do iPhone de roubo de segredos industriais e de pressionar fornecedores em comum para dificultar sua entrada no lucrativo mercado de dispositivos conectados.

Em um documento apresentado a um tribunal federal de San José, na Califórnia, a OpenAI respondeu à ação por apropriação indevida de segredos comerciais que a Apple havia movido em julho contra a empresa e dois de seus ex-funcionários.

Em declarações à AFP, um porta-voz da Apple classificou a iniciativa como “uma tentativa evidente de desviar a atenção” do mérito do caso. Ele acrescentou que documentos obtidos durante o processo já demonstraram que os ex-funcionários da Apple contratados pela OpenAI utilizaram centenas de arquivos confidenciais enquanto trabalhavam em seu novo empregador.

As duas companhias, parceiras desde a integração do ChatGPT aos produtos da Apple em 2024, tornaram-se rivais.

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A OpenAI prepara seus primeiros dispositivos conectados, desenvolvidos em torno do assistente de inteligência artificial ChatGPT e projetados em colaboração com o estúdio de Jony Ive, ex-chefe de design da Apple.

Segundo documentos judiciais, o primeiro dispositivo da OpenAI, um pequeno alto-falante sem tela, começará a ser entregue no fim de fevereiro de 2027.

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O produto chegará a um mercado altamente competitivo. A Amazon disponibilizou seu assistente de IA Alexa+ para todos os usuários americanos de seus alto-falantes inteligentes; a Meta, já presente no setor com seus óculos conectados, pretende lançar em dezembro seu dispositivo Muse Charm; e a Apple comercializa desde meados de novembro sua primeira tela para residências conectadas.

A Apple tenta “competir de forma desleal por todos os meios”, alegaram os advogados da OpenAI. De acordo com a ação, a Apple exige que fornecedores identifiquem os projetos desenvolvidos para a OpenAI e os funcionários envolvidos neles.

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Alguns “manifestaram temor de perder contratos com a Apple”. Um deles transferiu a produção da OpenAI para o turno da noite, enquanto outro abandonou trabalhos planejados devido a “ameaças da Apple”, segundo o documento, que não identifica as empresas envolvidas.

A OpenAI também acusou um funcionário da Apple que trabalhou por seis meses na companhia antes de retornar ao emprego anterior. Segundo a ação, ele enviou para celulares pessoais “dezenas” de arquivos relacionados a um protótipo e, posteriormente, apresentou projetos da OpenAI a executivos da Apple em julho, supostamente a pedido da empresa.

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Os advogados da OpenAI também contestaram uma cláusula que proíbe, durante um ano, que ex-funcionários da Apple contratados pela OpenAI tentem recrutar antigos colegas.

Além disso, questionaram uma prática que, segundo afirmam, incentiva empregados da Apple a misturar arquivos de trabalho com suas contas pessoais do iCloud, facilitando futuras acusações de uso indevido de informações quando deixam a empresa.

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Nesta sexta-feira, a OpenAI também retirou seu pedido para que o caso fosse rejeitado, sem apresentar explicações.

(Com informações da AFP)