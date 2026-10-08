Olho no Japão — A era do dinheiro quase grátis começa a mudar
Juros japoneses atingem níveis não vistos em décadas e grandes gestores já identificam uma mudança na disputa global por capital
Esta é a primeira de uma série de cinco reportagens que Radar Econômico publicará, de quinta-feira a segunda-feira, sobre a mudança do regime de juros no Japão, o yen carry trade e os possíveis efeitos dessa transformação sobre os mercados globais e os ativos brasileiros.
Durante décadas, o Japão funcionou como uma espécie de usina de dinheiro barato para o mundo. Juros próximos de zero obrigavam investidores japoneses a procurar rendimento no exterior e, ao mesmo tempo, transformavam o iene numa das moedas preferidas para financiar apostas em países que pagavam juros muito maiores. Essa engrenagem começou a mudar.
Em setembro, o Banco do Japão elevou sua taxa básica para 1,25% ao ano, o maior nível em 31 anos. No mercado de títulos, a transformação é ainda mais evidente. O rendimento dos papéis japoneses de dez anos superou 3%, patamar que não era visto havia décadas. Para um país acostumado a conviver até com juros negativos, a mudança é enorme.
E já começou a alterar as contas feitas pelos grandes investidores.
A Amundi, uma das maiores gestoras de recursos da Europa, afirmou que um título japonês de dez anos rendendo acima de 3%, quando convertido para dólares e protegido contra a variação cambial, oferece retorno próximo de 5% ao ano. É um rendimento que começa a competir diretamente com o de títulos de outros países desenvolvidos.
“Os títulos japoneses estão se tornando significativamente mais atraentes em termos relativos”, disse ao Radar Econômico régoire Pesques, diretor de investimentos de estratégias de renda fixa da Amundi. A gestora continua comprada na parte mais longa da curva japonesa.
A PIMCO, uma das maiores especialistas mundiais em renda fixa, vai além: para a casa, a mudança já começou.
Pramol Dhawan, chefe de gestão de portfólios de mercados emergentes da PIMCO, afirmou ao Radar Econômico que não existe mais um ponto futuro a partir do qual os juros japoneses começarão a influenciar a alocação global. Segundo ele, esse processo já está “em curso”. Com o aumento dos juros domésticos e o custo da proteção cambial, investidores japoneses simplesmente passaram a encontrar oportunidades melhores dentro do próprio país e têm menos necessidade de procurar rendimento no exterior.
Isso não significa que trilhões de dólares estejam voltando para Tóquio.
Pelo contrário. Uma das conclusões da investigação do Radar Econômico é que ainda não existe uma grande repatriação estrutural de recursos japoneses.
A própria PIMCO destaca que o GPIF, gigantesco fundo de pensão público japonês, e outros grandes investidores institucionais ainda não promoveram uma alteração relevante de suas carteiras. Dhawan define o que está acontecendo como uma tendência emergente, e não como uma mudança estrutural já consumada.
A Amundi faz avaliação semelhante. Segundo Pesques, seria razoável imaginar investidores japoneses aumentando suas aplicações domésticas diante dos novos rendimentos, mas isso ainda não está ocorrendo em grande escala. Para que o movimento ganhe força, na avaliação da gestora, o mercado precisaria enxergar mais estabilidade no iene e maior clareza sobre os próximos passos do Banco do Japão.
Mesmo assim, alguns fluxos começaram a chamar a atenção.
Em agosto, investidores japoneses venderam cerca de 1,02 trilhão de ienes em títulos estrangeiros de curto prazo e 143 bilhões de ienes em bonds de longo prazo. Ao mesmo tempo, o aumento dos juros domésticos tornou os títulos japoneses mais competitivos.
O fenômeno já começa inclusive a gerar operações na direção contrária ao velho carry trade. Gestores passaram a enxergar oportunidades no chamado “reverse carry”: em vez de tomar dinheiro barato no Japão para aplicar no exterior, investidores estrangeiros podem comprar títulos japoneses de longo prazo e proteger o risco cambial. Em alguns casos, essa estratégia já entrega entre 1 e 2 pontos percentuais a mais que títulos comparáveis nos mercados de origem desses investidores.
É uma inversão importante.
A relevância do Japão para o resto do mundo decorre do tamanho de sua poupança. Bancos, seguradoras, fundos de pensão, empresas e famílias japonesas acumularam durante décadas enormes posições em títulos estrangeiros. Quando o mercado doméstico quase não pagava juros, havia forte incentivo econômico para mandar parte desse dinheiro para Treasuries americanos, bonds europeus e outros ativos.
Agora esse cálculo está mudando na margem.
E é justamente a margem que interessa aos mercados.
A PIMCO ressalva que a redução da demanda japonesa, isoladamente, não é capaz de determinar os juros americanos. A procura por Treasuries é ampla e global. Mas, segundo a gestora, quando um comprador tradicionalmente estável e pouco sensível a preço passa a exigir retornos melhores, o efeito tende a aparecer no prêmio de prazo cobrado pelos investidores.
Em outras palavras: o governo americano pode ter de pagar um pouco mais para captar dinheiro. E, se a referência mundial de juros fica mais cara, países de maior risco precisam competir com ela.
É aí que a história japonesa começa a chegar ao Brasil.
O país continua oferecendo uma remuneração extraordinariamente elevada em comparação aos mercados desenvolvidos. A Amundi afirmou ao Radar Econômico que permanece positiva tanto na dívida local brasileira quanto no real e cita juros superiores a 14% em termos nominais e próximos de 9% em termos reais como um dos motivos para a atratividade.
Por enquanto, portanto, o prêmio brasileiro continua grande.
A questão é o preço que será necessário oferecer se o mundo passar a dispor de alternativas mais rentáveis nos mercados considerados seguros.
O Japão ainda não chamou seu dinheiro de volta. Mas deixou de ser o país no qual o dinheiro praticamente não rendia nada.
Essa diferença parece pequena. Para um dos maiores credores do planeta, pode mudar a forma como trilhões de dólares são distribuídos pelo sistema financeiro mundial.
Nos próximos quatro dias, o Radar Econômico mostrará onde está escondida a outra parte desse risco: as operações de carry financiadas em iene, os sinais encontrados nas posições de fundos em real, o paralelo entre os movimentos de 2024 e 2026 e os canais pelos quais uma mudança iniciada em Tóquio pode chegar ao câmbio, aos juros e à dívida brasileira.