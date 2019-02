Oi entrega 3ª-feira à Anatel plano para retomar vendas

O grupo Oi entregará nesta terça-feira à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um plano preliminar de ação com objetivo de retomar a venda de chips em cinco estados onde lidera o ranking de piores serviços prestados. Segundo o órgão, a reunião com a operadora ainda não tem horário, mas deve acontecer à tarde.

Às 11 horas, a Anatel tem encontro com executivos da TIM, que teve suas vendas suspensas em 18 estados e no Distrito Federal. A Justiça negou nesta segunda-feira o pedido de liminar solicitado pela operadora contra a decisão da Anatel.

No setor, a expectativa é que o plano de ação das duas companhias traga um detalhamento dos investimentos previstos para os próximos anos, especialmente quanto será gasto em ampliação e modernização da rede.

Além disso, segundo fontes, é esperado um esclarecimento sobre as estratégias de vendas. O objetivo é verificar se os planos de expansão da base de usuário casam com os desembolsos para o crescimento da rede. Dessa forma, seria possível minimizar os problemas com o atendimento prestado pelas operadoras no Brasil.

(com Agência Estado)