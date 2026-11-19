A Hope quer alcançar 1 bilhão de reais em faturamento em 2026. Para atingir a meta, a companhia aposta na integração de suas diferentes categorias de produtos e na expansão da operação. A estratégia reúne as linhas Underwear, Sport e Resort sob uma única marca, em um movimento iniciado neste ano para ampliar as oportunidades de venda e alcançar diferentes ocasiões de consumo.

Os primeiros resultados aparecem nas lojas que já adotaram o modelo multicategoria. Nessas unidades, cerca de um terço dos clientes inclui produtos de Resort e Sport nas compras. As linhas fitness e beachwear também figuram entre a segunda e a terceira categorias mais vendidas, respectivamente, reforçando o potencial comercial da integração.

A aposta se insere em um mercado que, segundo o IEMI – Inteligência de Mercado, movimentou 33,4 bilhões de reais em valor de produção no Brasil em 2024, considerando os segmentos de moda praia e esportiva. O volume de peças cresceu 4,6% no período. No segmento de moda praia, os biquínis representam 54% da produção nacional.

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Para sustentar o crescimento, a empresa anunciou 30 milhões de reais em investimentos na modernização da operação, na expansão da rede de franquias e no fortalecimento da marca. Com mais de 300 franquias e 3 mil pontos de venda, a Hope também prevê abrir 60 novas lojas em 2026.

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A companhia também pretende aproveitar o calendário do varejo no último trimestre do ano, que reúne datas como Black Friday, Natal e Réveillon. A proposta é concentrar diferentes categorias em um mesmo ambiente de venda e ampliar as possibilidades de consumo durante o período.