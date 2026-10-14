O valor bilionário que a Petrobras recebeu da subvenção dos combustíveis

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A Petrobras já recebeu um total de 16 bilhões de reais em subvenções econômicas para diesel, gasolina e GLP. Os pagamentos mais recentes somam 2,8 bilhões de reais, cobrindo a comercialização de combustíveis em julho e valores residuais de junho. Conheça os detalhes e as Medidas Provisórias envolvidas neste cenário.

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A Petrobras já recebeu cerca de 16 bilhões de reais em subvenções econômicas para a comercialização de diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP). O montante inclui os pagamentos mais recentes, que somam 2,8 bilhões de reais, informou a estatal nesta terça-feira, 13.

Do total recebido agora, 2,3 bilhões de reais correspondem à comercialização de diesel entre 1º e 15 de julho. Outros 467,7 milhões de reais são referentes às vendas de gasolina no mesmo período, enquanto 39,6 milhões de reais representam o valor residual da subvenção ao diesel comercializado em 1º de junho.

O pagamento referente ao diesel em julho está vinculado à Medida Provisória nº 1.363, enquanto o repasse pela gasolina está associado à MP nº 1.358.

Já a parcela residual do diesel está prevista na MP nº 1.340. A partir de 2 de junho, a Petrobras passou a aderir à subvenção instituída pela MP nº 1.363, o que exigiu a interrupção de sua habilitação ao programa anterior.