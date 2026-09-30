O trecho da MP do Desenrola que incomodou setor dos combustíveis

Um trecho da medida provisória que criou a terceira fase do programa Desenrola, de renegociação de dívidas, causou surpresa no setor de combustíveis.

O texto alterou o Código de Defesa do Consumidor para criar um regime específico de multas para o setor de combustíveis.

Agora, podem receber multas de 20 mil a 500 milhões de reais os importadores, produtores, distribuidores, transportadores-revendedores-retalhistas (TRRs) e postos que recusem atendimento ou elevem preços “sem justa causa”, entre outras condutas.

O Instituto Livre Mercado avalia que a alteração pode ser questionada no Congresso como um “jabuti”, como são chamados pontos de uma proposta legislativa que não têm relação com o tema geral.

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A alteração foi citada pelo próprio governo federal na segunda-feira como parte de um pacote para conter a alta dos combustíveis.

Além da ausência de conexão temática, o parecer do instituto aponta que a expressão “sem justa causa” é um conceito aberto e que o valor máximo da penalidade pode produzir um efeito de controle indireto de preços.

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Medidas provisórias têm validade imediata, mas precisam ser confirmadas no Legislativo em até quatro meses para virarem lei.