O tênis da Nike que vale mais que o prêmio do BBB

Pagar 1,8 milhão de reais por um par de tênis é algo distante da realidade de muitos, mas para o mercado de luxo isso pode até ser uma pechincha. Na quarta-feira, 9, a Sotheby’s, renomada casa de leilões, leiloou 200 pares do Nike Air Force 1, uma edição especial desenhada pelo falecido Virgil Abloh, ex-diretor de artístico de vestuário masculino da Louis Vuitton. O maior lance foi por um par tamanho 5 (numeração correspondente ao 33 no Brasil), arrematado por 352.800 mil dólares. Na conversão para o câmbio atual, o valor corresponde a pouco mais de 1,8 milhão de reais. Para se ter ideia, o valor do acessório de luxo é maior que o prêmio do BBB, que paga 1,5 milhão de reais ao vencedor do reality

Em segundo lugar com maior valor de lance foi um modelo do tamanho 9, por 201,6 mil dólares, e os demais tamanhos ficaram na faixa de 75,6 mil ou 189 mil dólares. Dos 200 pares, 40% foi arrematado por compradores asiáticos. A estimativa inicial dos lances era de 15 mil dólares, segundo reportagem da Bloomberg. Segundo a Sotheby’s, o leilão envolveu mais de 1,2 mil participantes de 50 países, sendo a maioria jovens, abaixo os 40 anos de idade.

Mas esses não foram os tênis mais caros leiloados. Um par do tênis Nike, usados ​​pelo famoso jogador de basquete Michael Jordan, foi arrematado por 1,47 milhão dólares, cerca de 7,6 milhões de reais na conversão para o câmbio atual. O Nike Air Yeezy 1 usados ​​por Kanye West no 50º Grammy Awards superou os de Jordan, alcançando o valor de 1,8 milhão de dólares, surpreendentes 9,41 milhões de reais por um par de tênis usado pela celebridade, de acordo com informações da Bloomberg. E você, desembolsaria milhões em pares de tênis exclusivos? Para os consumidores do mercado de luxo, dinheiro não é problema, o que importa mesmo é a exclusividade.