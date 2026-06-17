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Economia

O tema da conversa entre Dario Durigan e dois ministros do STF

O titular da Fazenda se reuniu com magistrados da Corte para debater uma preocupação de sua pasta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 23h02 | Atualizado em 17 jun 2026, 23h11
Homem branco de barba, cabelo castanho, terno azul-marinho e gravata escura, falando ao microfone em uma mesa de reunião. À frente, um copo d'água e uma placa de identificação com "DARIO DURIGAN Ministro de Estado da Fazenda".
Dario Durigan, ministro da Fazenda // (Lula Marques/Agência Brasil)
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu nesta quarta-feira, 17, com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar da aprovação de matérias de grande impacto fiscal pelo Congresso, as chamadas pautas-bombas. Durigan se encontrou com o presidente da Corte, Edson Fachin, e o ministro Gilmar Mendes.

Durante as reuniões, o ministro demonstrou preocupação com aprovação das matérias e foi informado pelos ministros que a Corte estuda a aprovação de uma súmula para padronizar o entendimento sobre a necessidade de indicação de estudos de impacto fiscal para que as pautas-bomba sejam consideradas constitucionais pelo tribunal.

O que os ministros do STF disseram a Durigan?

Segundo Durigan, os ministros sinalizaram que a súmula deverá estabelecer condições mínimas para a aprovação de matérias com grande impacto fiscal.

“Fui informado por eles que há uma proposta de súmula debatida pelo Supremo e eu disse que, do ponto de vista da Fazenda, seria muito importante que o Supremo avançasse neste tema para que a gente tivesse esse respaldo”, afirmou.

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O ministro da Fazenda também ressaltou que a Corte já derrubou a desoneração da folha de pagamento aprovada pelo Congresso sem a devida compensação financeira. Mais tarde, um acordo entre o governo federal e os parlamentares permitiu a retomada gradual da cobrança dos impostos.

“Essas condições básicas de possibilidade fiscal. É isso que tenho dividido com o Supremo, essa preocupação que eu tenho, que não é necessariamente para mim. Várias dessas medidas não afetam esse ano, mas podem comprometer o futuro do país e o futuro da estabilidade fiscal”, completou.

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Na semana passada, o Senado aprovou uma “pauta-bomba” que pode ter grande impacto nas contas do governo federal. Os senadores autorizaram a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos e geopolíticos, como a guerra no Irã. O impacto da aprovação pode chegar a 140 bilhões de reais em dez anos.

(Com Agência Brasil)

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Dario Durigan
Ministério da Fazenda
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