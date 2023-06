O sonho de Freixo para impulsionar o PIB com turismo no Brasil

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta semana e compartilhou o desejo de impulsionar a participação do setor de turismo no PIB do Brasil, atualmente em 7,5%. Há um país, em especial, que Freixo cita em suas conversas quando fala do potencial brasileiro: a Nova Zelândia. “Queremos trazer a indústria audiovisual para a promoção do turismo no Brasil. A gente pode ser responsável por fatia ainda maior do que 7,5% do PIB”, afirmou.

A participação do turismo no PIB neozelandês é de apenas 4,4%, enquanto a média mundial é de quase 10%. Mas o país faz bom uso da promoção do turismo de aventura por meio do audiovisual. “É um assunto interministerial”, explica Freixo. “Alckmin falou que quer colocar o turismo dialogando com a indústria que conserva a natureza. Temos uma grande matéria- prima”, disse.

O Brasil recebeu quase 2,7 milhões de turistas estrangeiros nos quatro primeiros meses de 2023, é o que mostra o levantamento mensal elaborado pela Embratur e pelo Ministério do Turismo, divulgado no último dia 1°. Segundo a empresa, o número equivale a 75% dos visitantes internacionais que entraram no país durante todo o ano de 2022, que somou 3,6 milhões de turistas.

O plano de Freixo se dá em meio às pressões para a troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O União Brasil pressiona pela saída da ministra do comando do Turismo após ela e o marido, Waguinho, prefeito de Belford Roxo, município do Rio de Janeiro, pedirem para deixar a legenda.