O sinal de alerta que acaba de acender no mercado americano

Um importante sinal de alerta acaba de acender no mercado americano. O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em dez anos superou nesta segunda-feira a marca de 5%, algo que não acontecia desde outubro de 2023. A taxa chegou a 5,004% durante as negociações.

O movimento acontece a apenas dois dias de uma das decisões mais aguardadas do Federal Reserve nos últimos meses. O Fomc se reúne nesta terça e quarta-feira, e a maioria dos economistas ouvidos pela Reuters espera uma alta de 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 3,75% e 4% ao ano.

O problema é que o aperto das condições financeiras já está acontecendo antes mesmo de qualquer decisão do Fed. O Treasury de dez anos funciona como referência para uma série de empréstimos nos Estados Unidos e influencia desde o custo da dívida das empresas até o financiamento imobiliário.

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Nas hipotecas, o efeito já apareceu. A taxa média diária dos financiamentos de 30 anos chegou a 7,07% na semana passada, segundo o Mortgage News Daily, ultrapassando 7% pela primeira vez em cerca de 15 meses. No começo do ano, esse custo chegou a ficar próximo de 6%.

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Por trás da escalada estão principalmente as novas preocupações com a inflação, alimentadas pela disparada do petróleo. O Brent voltou a superar 108 dólares por barril nesta segunda-feira em meio às tensões no Oriente Médio. O mercado passou, assim, a incorporar a perspectiva de juros americanos elevados por mais tempo — justamente quando o Fed se prepara para decidir se volta a apertar a política monetária.