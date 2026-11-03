O sinal de alerta escondido no balanço da BB Seguridade

A BB Seguridade chega à divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, nesta terça-feira, 3, com uma combinação que deve chamar a atenção dos investidores: recuperação do lucro em relação aos três meses anteriores, mas persistência da fraqueza comercial em seus principais negócios. Projeções da Genial Investimentos apontam lucro recorrente de 2,28 bilhões de reais, crescimento de 6,1% sobre o segundo trimestre, mas queda de 10,9% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O problema está menos no resultado financeiro e mais na capacidade de vender novos produtos. Na Brasilseg, responsável pelos seguros, a Genial estima emissão de prêmios de 4,11 bilhões de reais, recuo de 6,9% em um ano. A fraqueza do agronegócio continua sendo um dos principais obstáculos à recuperação do volume de negócios. A expectativa da instituição é de queda de cerca de 10% nos prêmios do seguro rural, enquanto o segmento prestamista também enfrenta dificuldades num ambiente de crédito caro.

O lucro consolidado deverá encontrar algum alívio na Brasilprev. A expectativa é que a melhora do resultado financeiro da operação de previdência, beneficiada pelo comportamento dos índices de preços utilizados na atualização de ativos e passivos, reverta parte das perdas observadas no segundo trimestre. Com isso, a companhia poderá apresentar um resultado próximo ou até ligeiramente superior às estimativas do mercado sem que isso represente necessariamente uma recuperação das vendas.

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A preocupação dos analistas é que a emissão de prêmios abaixo das expectativas comece a pressionar os resultados de 2027. A Genial estima lucro recorrente de 8,86 bilhões de reais para a BB Seguridade em 2026, com redução para 8,45 bilhões no ano seguinte. O cenário evidencia uma dificuldade adicional: mesmo com juros elevados sustentando parte das receitas financeiras, o ambiente econômico limita o crescimento da atividade comercial.

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A companhia divulgará os resultados oficiais após o fechamento da bolsa. Mais do que a variação do lucro, os investidores deverão acompanhar o desempenho dos seguros rurais, a evolução das vendas e eventuais mudanças nas projeções da administração. Esses indicadores ajudarão a determinar se a BB Seguridade atravessa apenas um período de fraqueza temporária ou se o negócio entrará em 2027 com uma dificuldade mais persistente de crescimento.