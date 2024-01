O resultado da Penalty que vai na contramão do mercado

A Penalty, marca brasileira de calçados e materiais esportivos, registrou aumento de mais de 18% nas vendas de calçados, com um destaque especial para os tênis destinados à prática esportiva em campos society e quadras de futsal, que tiveram alta de 45% em comparação ao mesmo período do ano passado. A análise dos números também destaca um crescimento acentuado na demanda por calçados da linha infanto-juvenil, que registrou um aumento superior a 113%.

O resultado vai na contramão do setor. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abricalçados) divulgou, em novembro, que o país fecharia o ano de 2023 com uma queda 1,1% na produção calçados e recuo de 12,4% na exportação. Para 2024, a projeção é de crescimento de 2,2% na produção.

Hoje, o setor de calçados representa mais de 33% do faturamento da empresa. O valor total só será conhecido em março, quando a companhia divulgará o balanço de 2023. Para este ano, a Penalty para quer ampliar ainda mais sua presença no mercado. “Como trabalhamos com uma gama completa de produtos relacionados à prática esportiva, queremos nos manter entre as primeiras opções daqueles que praticam esporte”, diz Paulo Gaspar, gerente executivo comercial da companhia.