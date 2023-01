O repúdio do setor produtivo brasileiro aos atos terroristas no DF

Enquanto os poderes (literalmente) juntam os cacos e tomam atitudes para identificar e punir participantes dos atos terroristas e antidemocráticos que depredaram patrimônios públicos, entidades que representam o setor produtivo brasileiros condenaram os episódios da véspera e pedem punição exemplar para os manifestantes que participaram e organizaram os atos antidemocráticos e que o país precisa de equilíbrio institucional para voltar aos trilhos do crescimento.

Em nota, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) disse ser “fortemente contrária” a qualquer tipo de manifestação que não respeite o resultado das eleições presidenciais e que instituições precisam voltar a funcionar em sua normalidade para conduzir o Brasil ao caminho do desenvolvimento sustentável. Já a Febraban, federação que representa o sistema bancário brasileiro, afirmou que as cenas causaram “perplexidade” e pede reação firme do Estado. A Natura, gigante brasileira do setor de cosméticos, classificou o ato como “afronta a democracia”.

Confira a seguir o posicionamento das entidades e empresas sobre o tema:

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

“A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é veementemente contra todo e qualquer tipo de manifestação antidemocrática. Os responsáveis pelos atos terroristas devem ser punidos na forma da lei de maneira exemplar. “O Brasil elegeu seu novo presidente da República democraticamente, pelo voto nas urnas. A vontade da maioria do povo brasileiro deve ser respeitada e honrada. Tais atos violentos são manifestações antidemocráticas e ilegítimas que atacam os três Poderes de maneira vil. O governo e as instituições precisam voltar a funcionar dentro da normalidade, pois o Brasil tem um desafio muito grande de voltar a crescer, gerar empregos e riqueza e alcançar maior justiça social”, afirma Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. “

Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

“Com mais de meio de século de existência, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), integrante da institucionalidade do País, repudia com veemência as agressões ao patrimônio público nacional e a violência contra as instituições que representam o Estado Democrático de Direito. As cenas de desordem e quebra-quebra perpetradas na tarde deste domingo (8 de janeiro) em Brasília causam profunda perplexidade institucional, que exigem firme reação do Estado”, afirma o posicionamento assinado pelo presidente da entidade, Isaac Sidney.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

Continua após a publicidade

“Em relação à ocupação e depredação das sedes dos três poderes, em Brasília, neste domingo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) manifesta o seu mais profundo repúdio aos atos antidemocráticos e reafirma o compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito. A Confederação confia na apuração e punição dos responsáveis pelos crimes praticados contra a decisão manifesta nas urnas pela sociedade brasileira.”