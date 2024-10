O relevante crescimento na criação de empresas de agronegócio

Levantamento realizado pelo IBPT e a plataforma de dados Empresômetro mostra um crescimento de 10,17% no número de empresas do setor de agronegócio no Brasil em 2023, na comparação com 2022. O agronegócio fechou o ano passado com 3,348 milhões de empresas. O número de produtores rurais individuais também cresceu e saltou de 5,378 milhões para 5,522 milhões. Os dados estão no estudo “Agro em números: o agronegócio está em crise: mito ou verdade?” apresentado nesta quinta-feira durante o II Fórum Agro, em São Paulo.

Respondendo por 23,8% do PIB brasileiro em 2023, o agronegócio vem enfrentando desafios em relação ao preço das commodities e perdeu participação na economia brasileira. No entanto, o valor total transacionado do agronegócio em 2023 foi 2% maior do que no ano passado e atingiu a casa dos 11,5 trilhões de reais. A soja foi o principal produto, com 1,7 trilhão de reais em movimentações e 1,2 trilhão de reais em comercializações​, aumento de 2,2% em relação a 2022.

Embora o resultado de 2023 tenha sido melhor, os preços de frete prejudicaram o desempenho do setor no PIB. “Apesar do crescimento na comercialização do agronegócio, os custos foram mais elevados. Consequentemente, fez com que o PIB do agronegócio caísse em 2023”, diz Gilberto do Amaral , presidente do IBPT e sócio fundador do Empresômetro.

Em meio aos desafios do setor, o aumento no número de empresas mostra apetite por inovação no agro e a atratividade de investidores. “É uma boa notícia esse crescimento. Mas também é fruto de reorganizações societárias e também é pela inovação que sempre ocorre no agro, com a entrada de novas tecnologias, com o desenvolvimento de novos produtos”, explica o executivo.

Neste ano, o setor deve ter um resultado menor, no entanto, não deve ser acentuado, diz Amaral. “A queda no agronegócio será localizada principalmente no segmento da soja, do milho, mas haverá crescimento de proteína animal, e em outras culturas, no açúcar, no etanol”, diz.

Segundo ele, o período desafiador é cíclico também. “O agro enfrenta um período desafiador, mas é um período cíclico também. Como enfrentou anos mais recentes, anos de muito crescimento, agora está se adaptando e existem muitas oportunidades”, diz.

A profissionalização é uma das oportunidades para impulsionar o agronegócios, segundo Carlos Pinto,sócio-diretor do Empresômetro e diretor do IBPT. “.Alguns setores estão sofrendo, mas não apenas por conta de uma incompatibilidade climática, mas também por uma necessidade de aproveitamento do momento para uma profissionalização dos produtores no que diz respeito à gestão, fluxo de caixa e questões financeiras”, diz.