O relatório de empregos nos EUA e seu papel decisivo na taxa de juros

O relatório de empregos nos Estados Unidos, o payroll, promete influenciar as apostas sobre o patamar da taxa terminal de juros do FED (o banco central americano). O mercado de trabalho é decisivo para os próximos passos.

O relatório de junho, que será divulgado às 9h30, tende a reforçar as expectativas do primeiro corte da taxa americana em setembro se vier mais fraco. O banco BTG Pactual tem a expectativa de criação de 225 mil vagas, acima do consenso de 188 mil e abaixo da leitura anterior, de 272 mil.

Do ponto de vista doméstico, o presidente Lula segue em viagem por São Paulo. Na quinta-feira, 4, o mercado repercutiu o compromisso de Lula com o arcabouço fiscal. O dólar fechou abaixo de R$ 5,50.

O mercado segue repercutindo também o anúncio do governo, que prepara um corte de R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias que abrangem diversos ministérios, para o projeto de lei orçamentária de 2025, que será apresentado em agosto ao Congresso Nacional. O corte ainda poderá ser parcialmente antecipado em contingenciamentos e bloqueios no orçamento deste ano.

Continua após a publicidade

Uma nova versão do relatório do projeto de lei que deverá regulamentar a reforma tributária foi apresentada nesta quinta-feira, 4. De acordo com o texto, as carnes bovinas, frangos e peixes ficarão de fora da cesta básica, ou seja, não terão a alíquota zerada. Os alimentos, no entanto, deverão ter uma alíquota especial, com desconto de 60%.

Agenda do dia

9h30: Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Junho) nos EUA

12h: Relatório de Política Monetária do Fed nos EUA

16h: Produção Industrial (Maio) na Argentina

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui