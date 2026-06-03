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A CVM revogou a obrigatoriedade de relatórios de sustentabilidade para empresas listadas, gerando forte oposição do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O presidente do CFC critica a decisão, temendo que prejudique a credibilidade do Brasil e do mercado de capitais no exterior. A medida fez o país perder seu pioneirismo global. O CFC pretende recorrer.

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Após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revogar a regra que obrigava as empresas listadas a divulgarem informações financeiras ligadas à sustentabilidade, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Joaquim Bezerra, contestou a decisão nesta terça-feira, 2, durante painel no Fórum de Lisboa.

Para o dirigente do órgão, os relatórios de sustentabilidade devem ser tão rigorosos quanto as demonstrações financeiras, uma vez que garantem segurança aos investidores globais. O presidente do CFC teme que o recuo da CVM cause impacto direto na imagem do país e comprometa a credibilidade do mercado de capitais brasileiro no exterior.

A norma anterior havia alçado o Brasil ao posto de primeiro do mundo a incorporar de forma obrigatória os padrões internacionais de divulgação de sustentabilidade do ISSB. Bezerra afirmou que o Conselho Federal de Contabilidade deverá recorrer da decisão junto à CVM.