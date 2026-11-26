A nova ofensiva comercial do governo de Donald Trump contra o Brasil tem objetivos que vão muito além dos mercados de aviões e açúcar. Ao propor novas tarifas sobre esses produtos, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, deixou explícita a intenção de ampliar o poder de barganha dos americanos nas negociações com o governo Lula.

Entre os pontos de atrito estão as regras brasileiras para pagamentos eletrônicos — terreno em que o Pix se tornou protagonista —, a proteção à propriedade intelectual, o acesso ao mercado de etanol e as políticas de combate ao desmatamento ilegal.

A avaliação do governo americano é de que as tarifas impostas em julho não foram suficientes para arrancar concessões do Brasil.

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A nova proposta prevê a cobrança de uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras, até então poupadas dessa sobretaxa, além de mudanças na tributação das importações de açúcar. A audiência pública sobre as medidas foi marcada para 14 de janeiro. Até lá, Brasília terá uma janela para negociar.