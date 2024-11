O que muda com as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa

Nesta sexta-feira, dia 1º, passaram a vigorar as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. O banco, que é líder de crédito imobiliário, alterou as exigências para financiamento com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As novas regras englobam restrições aos financiamentos para imóveis de até 1,5 milhão de reais contemplados com recursos da caderneta de poupança do SBPE.

O que muda com as novas regras?

De antemão, será exigido dos compradores que buscam a casa própria um valor de entrada maior. Para aqueles que se beneficiam da modalidade de auxílio financeiro pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), em que o valor das prestações diminui ao longo do tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. Pelo sistema Price, com parcelas fixas, o valor aumentará de 30% para 50%. O limite do financiamento da moradia se estabelecerá em 1,5 milhão de reais em todas as modalidades de sistemas, impactando aqueles que buscam propriedades acima desse valor.

Além disso, o banco mudou as suas regras em relação às cotas de financiamento. Anteriormente, a Caixa admitia uma cota de até 80% do valor do imóvel, ou seja, exigia 20% de valor na entrada. Agora, os compradores que utilizam o SAC serão contemplados com o financiamento de até 70% do preço da moradia. Para os usuários da tabela Price, a instituição de pagamento diminuiu a cota de financiamento de 70% para, no máximo, 50%. Em nota, a Caixa afirmou que as propriedades já adquiridas não terão as regras de financiamento alteradas. Até o momento, as medidas podem ser permanentes.

Continua após a publicidade

Por que a Caixa tomou novas medidas?

O banco explica que as mudanças foram necessárias porque a carteira de crédito habitacional pode superar o orçamento aprovado para este ano. Até setembro, a Caixa concedeu 175 bilhões de reais de crédito imobiliário, alta de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 627.000 financiamentos de imóveis. No SBPE, o banco concedeu 63,5 bilhões de reais no mesmo período. Segundo o Banco Central, o declínio dos fundos de poupança poderiam fazer com que a Caixa aumentasse os juros caso não houvesse a limitação de crédito.