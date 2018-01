O que fazer quando o caixa eletrônico ‘engole’ seu dinheiro

Com as férias e viagens de início de ano, muitas pessoas recorrem com mais frequência aos caixas eletrônicos para retirar dinheiro. As máquinas automáticas são o canal físico mais utilizado pelos clientes para fazer transações, segundo pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Veja o que fazer se a operação de saque foi registrada, mas as cédulas não saíram.

Tanto a Febraban, que representa as instituições financeiras, quanto o Procon – órgão de defesa do consumidor – dizem que a primeira medida a ser tomada é acionar o banco. Se o problema acontecer em uma agência, no horário de funcionamento dela, é possível recorrer a um funcionário que esteja devidamente identificado.

O alerta é para não aceitar a ajuda de estranhos, usar celulares de desconhecidos ou digitar novamente a senha no terminal. Isso para evitar cair em golpes. Outra recomendação é pressionar as teclas “anula” ou “cancela” do caixa eletrônico, para encerrar operações em curso. “Tente utilizar o telefone da cabine para comunicar o fato. Se ele não estiver funcionando, pode tratar-se de tentativa de golpe”, orienta a Febraban.