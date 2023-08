O que a nova arena do Manchester City ensina aos clubes brasileiros

Ter uma casa que comporte o maior número de pessoas possível e ofereça as melhores experiências aos torcedores tem sido o objetivo dos principais clubes do mundo. O caso mais recente é o Etihad Stadium, do Manchester City, que nos últimos dias obteve a aprovação do conselho da cidade de Manchester para executar o projeto de renovação do estádio e intervenções em seu entorno.

As obras se iniciarão em novembro e custarão em torno de 300 milhões de libras (aproximadamente 1,83 bilhão de reais). O projeto prevê a expansão da arquibancada norte da arena, de modo a ampliar a capacidade de 53,4 mil lugares para mais de 60 mil, além da construção do City Square, um centro comercial que será erguido ao lado do estádio e integrado ao local.

Com uma ‘Fan Zone’ com capacidade para 3 mil pessoas, a nova versão do Etihad também buscará proporcionar uma série de novas experiências aos torcedores, com opções de restaurantes, uma loja oficial e um museu do clube. “Era algo inédito ter um restaurante com qualidade e serviço dentro de um estádio de futebol. Hoje, além de ser uma tendência a alta gastronomia, a localização com visão para o campo também se destaca”, explica Mark Zammit, CEP do camarote Braza, no Allianz Parque.

O complexo também contará com um hotel com capacidade para receber 400 pessoas. No Brasil, um dos clubes que desenvolveu projeto semelhante foi o Botafogo-SP, que inaugurou um hotel no Estádio Santa Cruz, projetado para hospedar 56 pessoas, além de sala para a comissão técnica, área de convivência e um auditório. No caso, a construção foi pensada para “proporcionar a estrutura necessária ao elenco e impulsionar a preparação para os jogos em casa”, afirma o gestor da SAF do Clube, Adalberto Baptista.

Antes de divulgar o planejamento completo para o novo espaço, em abril, o clube de Manchester também consultou os torcedores e a comunidade local. “Este movimento traz a oportunidade de expansão não só da vivência de uma nova experiência aos torcedores, bem como a possibilidade de emprego de novas tecnologias com potencial de ampliação do relacionamento do espectador com a partida através de ações do uso de realidade aumentada ou a possibilidade da uma nova maneira de consumo dentro destas arenas”, diz Renan Borges, head de tecnologia da agência End to End.

No cenário brasileiro, um projeto como este do Manchester City seria complexo, mas possível. “Esses projetos podem abrir caminho para uma tendência crescente de modernização e reestruturação de estádios em solo nacional”, diz Otávio Pedroso, arquiteto da Recoma, empresa especializada em infraestrutura e construções esportivas.

Na Europa, outros grandes clubes vêm realizando reformas, como o Real Madrid, que planeja um gramado retrátil para ser retirado e reinserido conforme a demanda por outros eventos em sua arena, e o Barcelona, que pretende reconstruir a estrutura do Camp Nou e os arredores do local. No Brasil, a tendência da criação ou reformulação de estádios também é vista com as reformas da Vila Belmiro (Santos) e do Nabi Abi Chedid (Red Bull Bragantino), e com a construção da Arena MRV (Atlético-MG). “É necessário buscar experiências para além do jogo em si. Shows musicais, contato direto com ex-jogadores, comida e bebida à vontade são alguns dos serviços que agregam a ida ao palco de um jogo de futebol”, pontua Léo Rizzo, responsável pela Soccer Hospitality, que faz a gestão de camarotes em estádios do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Botafogo.

Diversos clubes também vêm efetuando uma série de outras reformas e modernizações, como o Sport que, na Ilha do Retiro, já realizou revitalização no setor das cadeiras centrais e a requalificação do piso. “A partir de uma imersão realizada no Allianz Parque, pude conhecer o funcionamento da estrutura do estádio e buscar referências para tentar reproduzir algo parecido em nossa casa”, afirma Yuri Romão, presidente do Sport.

