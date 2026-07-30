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O programa da prefeitura de Vitória que vai tomar imóveis abandonados

Governo municipal diz que terá tolerância zero com imóveis abandonados que podem virar moradia popular

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 16h03 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h40
Imóveis
Segundo o decreto, imóveis privados em situação de abandono — caracterizados pela degradação e pela ausência de posse — poderão ser arrecadados provisoriamente pelo município (Germano Lüders/VEJA)
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O programa da prefeitura de Vitória que vai tomar imóveis abandonados Priorizar nos meus resultados Google

A Prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial do Município o Decreto nº 27.034, que institui o Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC). A iniciativa tem como objetivo reposicionar o centro da capital capixaba para atrair até 27,5 mil novos moradores e mobilizar mais de 6 bilhões de reais em investimentos. Entre as principais medidas, o programa prevê tolerância zero com imóveis abandonados, que poderão ser destinados à habitação de interesse social.

Segundo o decreto, imóveis privados em situação de abandono — caracterizados pela degradação e pela ausência de posse — poderão ser arrecadados provisoriamente pelo município. A norma garante ao proprietário o prazo de três anos, contado a partir da arrecadação, para demonstrar interesse em conservar ou voltar a utilizar o imóvel antes que ele seja incorporado definitivamente ao patrimônio público.

Na prática, a prefeitura poderá assumir provisoriamente a administração desses imóveis. Caso o proprietário não comprove, dentro do prazo de três anos, que retomou sua utilização — seja por ocupação direta ou aluguel —, o bem poderá ser incorporado ao patrimônio municipal e destinado, entre outras finalidades, à habitação de interesse social.

“O programa também prevê a aplicação prioritária do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e do IPTU Progressivo no Tempo”, informou a prefeitura em nota.

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Segundo a administração municipal, o programa busca conciliar a atração de investimentos privados com políticas de inclusão social.

“Obras voltadas para a Habitação Social no Centro estão inseridas diretamente na engrenagem de benefícios e facilidades de licenciamento do ReAC, visando à construção de um bairro multiclassista e ao combate à expulsão dos moradores de baixa renda”, afirmou a prefeitura.

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Para coordenar a implementação das medidas, o decreto cria o Gabinete de Inteligência e Transformação Territorial. A nova unidade estratégica da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) será responsável por coordenar o licenciamento, monitorar os projetos com base em indicadores e integrar as ações entre o poder público e a iniciativa privada.

A expectativa da Sedec é que as novas regras viabilizem entre 8 mil e 11 mil moradias na Área Central, com forte incentivo à Habitação de Interesse Social (HIS). O objetivo é aproximar moradia, trabalho, serviços e lazer, permitindo que famílias de diferentes faixas de renda possam viver em uma das regiões mais estruturadas de Vitória.

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O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Túllio Ponzi, destacou o potencial transformador do novo marco legal. “O programa representa uma mudança de paradigma. É uma arquitetura institucional sofisticada que confere intencionalidade ao investimento público”, afirmou.

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