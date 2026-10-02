O preço do sossego no novo empreendimento da JHSF

A JHSF, incorporadora especializada no mercado de alto padrão, cobra até 72 milhões de reais por um terreno de

60000 metros quadrados no Boa Vista Estates, seu novo condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Com 250 propriedades em 7 milhões de metros quadrados, o negócio aposta na distância dos vizinhos para atrair os clientes de alta renda. “Há uma demanda por projetos com uma exclusividade maior”, diz Augusto Martins, presidente da JHSF.

A multiplicação de empreendimentos de altíssimo padrão não preocupa a JHSF, que descarta uma disputa pelos mesmos compradores entre seus projetos. Para Martins, o Boa Vista Estates, a Fazenda Boa Vista e o Boa Vista Village, todos em Porto Feliz, e o Santa Helena, em Bragança Paulista, atendem a diferentes estilos de vida: “São outros perfis.”