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Economia

O preço do sossego no novo empreendimento da JHSF

Propriedades no Boa Vista Estates chegam aos muitos milhões de reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h00
Homem de pele clara, cabelo castanho e barba rala, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, olhando para frente com um leve sorriso. Ele está sentado com as mãos unidas, em um fundo marrom com detalhes em madeira e uma curva laranja no canto superior direito
LUXO Alexandre Martins, da JHSF: mais privacidade para os vips (JHSF/Divulgação)
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A JHSF, incorporadora especializada no mercado de alto padrão, cobra até 72 milhões de reais por um terreno de
60000 metros quadrados no Boa Vista Estates, seu novo condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Com 250 propriedades em 7 milhões de metros quadrados, o negócio aposta na distância dos vizinhos para atrair os clientes de alta renda. “Há uma demanda por projetos com uma exclusividade maior”, diz Augusto Martins, presidente da JHSF.

A multiplicação de empreendimentos de altíssimo padrão não preocupa a JHSF, que descarta uma disputa pelos mesmos compradores entre seus projetos. Para Martins, o Boa Vista Estates, a Fazenda Boa Vista e o Boa Vista Village, todos em Porto Feliz, e o Santa Helena, em Bragança Paulista, atendem a diferentes estilos de vida: “São outros perfis.”

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