O plano lançado por aéreas e governo para reduzir o valor das passagens

Já a Gol informou que vai disponibilizar 15 milhões de passagens aéreas com o preço de até 699 reais. A companhia também se comprometeu a dar desconto para quando um passageiro for surpreendido com o falecimento de um familiar próximo. Assim como na Azul, quem precisar comprar o bilhete em cima da hora e com preço mais alto terá preferência na remarcação do bilhete e despacho gratuito da bagagem. Quem pagar por um deslocamento acima de 2.000 reais terá direito a remarcação.

A Latam afirmou que a cada semana ofertará passagens por 199 reais para um destino específico. A empresa também fala em alteração dos programas de fidelidade, que permite a compra de passagens por meio de pontos acumulados no cartão de crédito ou na própria compra de passagens com a empresa. Os pontos que vencerem neste ano serão prorrogados para 2024 e os pontos relacionados à compra de passagens da empresa serão vitalícios. A companhia vai ofertar no ano que vem 10.000 assentos a mais todos os dias.

Confira as medidas:

AZUL

Comercializar 10 milhões de assentos até R$ 799 a partir de 2024;

Marcação de assento e bagagem despachada para compras realizadas de última hora.

GOL

A partir de 2024, disponibilizar 15 milhões de assentos com preço de até R$ 699;

Promoções especiais e, com mais de 21 dias de antecedência, preços entre R$ 600 e R$ 800;

Tarifas de assistência emergencial (80% de desconto).

LATAM

Oferta de 10.000 assentos a mais por dia (mais oferta, menor custo);

Toda semana, oferecer um destino com tarifa abaixo de R$ 199,00;

Mudanças no programa de fidelidade – sem validade para utilização;

Manutenção do programa de desconto de 80% para tarifas de assistência emergencial.

Governo

Durante coletiva de imprensa, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou que as ações apresentadas pelas aéreas são fruto do constante diálogo que o ministério tem feito junto às empresas com objetivo de ampliar o modal e o tornar mais acessível a todos os brasileiros. O ministro também mencionou que o trabalho do governo é constante e que novas ações para tornar o serviço mais acessível aos passageiros podem ser anunciadas a qualquer momento pelos prestadores de serviço aéreo.

“Por orientação do presidente Lula, a gente tem buscado alternativas para que possa diminuir o custo da passagem aérea e, automaticamente, soluções que possam fortalecer mais o consumidor final. Para termos preços mais acessíveis aos brasileiros, é necessário um esforço coletivo e um diálogo constante. Estamos no caminho certo e esperamos que mais brasileiros possam viajar nos próximos meses”, completou Costa Filho.