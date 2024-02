O modelo de carro usado que foi mais vendido no último trimestre de 2023

O Chevrolet Onix 2019 liderou as vendas de carros usados por meio da plataforma da OLX nos últimos meses de 2023. É o que aponta a última edição da Análise Setorial do Data OLX Autos, ferramenta de inteligência automotiva do site, que avalia e aponta perspectivas para o setor automotivo. O modelo foi o vencedor em comercializações em quatro regiões brasileiras.

Somente no Centro-Oeste a edição 2020 do carro lidera em comercializações. Em relação às fabricantes, a Volkswagen repetiu a liderança do terceiro trimestre e fechou o ano como a marca mais comercializada na plataforma também nos últimos três meses do ano. A Chevrolet ocupa o segundo lugar, seguida por Fiat, Ford e Renault.

Na categoria Hatch, Gol e Onix foram os mais vendidos, com 10,5% e 7,5% de share neste tipo de carroceria. Toyota Corolla (13,7%) e Honda Civic (10,6%) lideram nas vendas dos Sedãs, enquanto o Jeep Compass (7,7%) e Jeep Renegade (7,4%) se destacaram dentre os modelos SUVs.

O estudo também mostra que o período registrou um crescimento de 9% na venda de veículos no comparativo com o mesmo período de 2022. O desempenho positivo no fechamento do ano foi impulsionado, especialmente, pelo aumento de 11% nas vendas de automóveis novos.