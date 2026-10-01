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O mercado de iates aposta no bem-estar para conquistar milionários

Superiates passam a contar com comodidades como hidromassagens automatizadas, saunas com infravermelho, academias e espaços para meditação 

Por Tiago Cordeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 08h00 | Atualizado em 28 out 2026, 16h25
Mulher loira, de top e shorts pretos, sentada no convés de um barco branco, fazendo uma pose de yoga com a perna direita esticada e a esquerda dobrada, olhando para a direita. Ao fundo, mar azul e vegetação densa.
Manutenção da boa forma a bordo: combinação que faz bem ao corpo e à mente (Kathrin Ziegler/Getty Images)
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O mercado brasileiro de bem-estar movimentou, em 2025, 96 bilhões de dólares, segundo o Global Wellness Institute, colocando o país na liderança da América Latina e na 12ª posição mundial. Só o segmento nacional de iates movimenta 2 bilhões de reais por ano e responde por 90% das vendas de embarcações de alto padrão na América Latina, segundo a consultoria Bain & Company, que projeta um crescimento adicional de 7% até 2030. A convergência entre esses mercados aparece na adesão dos proprietários de superiates à tendência de transformar barcos em spas e academias flutuantes.

Infográfico Cuidado com o corpo e a mente com seis ícones pretos e textos descritivos: pessoa meditando, pessoa alongando com bola laranja, pessoa levantando peso, banheira de hidromassagem, pessoa mergulhando.
(./.)

Com hidromassagens automatizadas, saunas com infravermelho, academias e salas de massagem, esses iates oferecem condições para ioga, pilates, treinamento funcional, alongamento, banhos terapêuticos e meditação. A integração com o oceano transforma os passeios em oportunidades de cuidar do corpo e da mente. A tendência também atrai empresas de bem-estar. Em maio, durante o Festival de Cinema de Cannes e o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, uma marca americana de moda fitness e bem-estar transformou um iate de 72 metros em um clube flutuante na Riviera Francesa. No Brasil, essa mudança já está ocorrendo. “O barco está sendo cada vez mais visto como uma extensão da casa e do estilo de vida do proprietário. Então, se a pessoa treina, faz ioga, gosta de meditar ou simplesmente gosta de ter um espaço para relaxar, faz todo o sentido levar isso para dentro do iate também”, afirma a designer de iates Wendy Frota.

Os projetos exigem equipamentos capazes de resistir à maresia, reduzir o peso e operar com segurança em alto-mar. “Existe a tendência de criar espaços híbridos, que durante o treino podem funcionar como uma pequena academia e, depois, se transformar em um ambiente de relaxamento”, diz Frota. As reformas podem exigir investimentos superiores a 18 milhões de reais. Mas já existem modelos para atender a essa demanda, como o Grande 25 Metri, fabricado pela filial brasileira da italiana Azimut Yachts, que vem ampliando o foco em embarcações de grande porte. Com 285 metros quadrados, o barco conta com spa, projeto luminotécnico especial, acabamentos acolhedores e foco em uma navegação silenciosa. Um terraço suspenso retrátil amplia a área de lazer e exercícios ao ar livre.

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Deck de iate luxuoso com piso de madeira, espreguiçadeira, planta em vaso, dois halteres e tapetes de yoga com toalhas enroladas. Ao fundo, o mar azul e céu claro.
Academia flutuante: barcos com áreas amplas e arejadas para atividade física (Divulgação/.)

“O mercado brasileiro vive um momento positivo não apenas em volume de vendas. Vem aumentando a procura por iates maiores, que comportam espaços de wellness e conectam o luxo ao bem-estar”, diz Carlo Alberto Sisto, presidente da Azimut no Brasil — único país fora da Itália onde a empresa mantém estaleiro, em Itajaí (SC). Os iates maiores têm atraído clientes brasileiros dispostos a pagar até 90 milhões de reais por modelos com áreas para exercícios, relaxamento e convívio. “No Brasil, tão importante quanto o espaço para exercícios e atividades de saúde mental é a área de convívio em família e com amigos”, diz Sisto. Essa relação aparece na experiência do advogado Michel Viana, de 46 anos, que mora em Belém. Sua embarcação, atracada em Angra dos Reis, comporta vinte pessoas durante o dia e dez no pernoite. “Em Angra, o barco é minha casa. Uso em média oito vezes por ano, sempre com a família e os amigos”, diz Viana. “O mar é um espaço privilegiado para cuidar da saúde física e mental.” ƒ

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