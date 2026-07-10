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O império bilionário que Harry Kane construiu longe dos gramados

Craque da Inglaterra investe em empresas de alimentos, inteligência artificial, roupas esportivas e ingressos de luxo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 13h35
Jogador de futebol Harry Kane, com camisa branca da Inglaterra, grita de alegria com a boca aberta, puxando a camisa. Outro jogador sorridente e desfocado aparece atrás, em campo de futebol
Kane: sua estratégia é diversificar os investimentos (Evrim Aydin/Anadolu/Getty Images)
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Harry Kane não sabe apenas fazer gols. Longe dos gramados, o capitão e artilheiro da Inglaterra montou um império de empresas que já movimenta cifras dignas dos maiores clubes do planeta. São negócios de alimentos saudáveis, inteligência artificial, tecnologia esportiva, roupas sustentáveis e experiências de luxo.

A principal aposta do craque é a Seat Unique, plataforma britânica que vende ingressos e pacotes de hospitalidade para estádios, arenas e grandes eventos. Kane entrou no negócio em 2025, quando a empresa foi avaliada em mais de 100 milhões de libras. Para 2026, a companhia projetava alcançar 175 milhões de libras em vendas, ou cerca de 1,2 bilhão de reais.

Kane investiu ainda na Bio&Me, fabricante de granolas, cereais, mingaus e iogurtes voltados à saúde intestinal. A empresa faturou 15,9 milhões de libras, aproximadamente 110 milhões de reais, e registrou crescimento de vendas superior a 77% nos últimos três anos.

Outra aposta foi a Insane Grain, fabricante de snacks à base de sorgo. Depois da entrada do jogador, a companhia lançou uma linha chamada “Insane Kane” e viu sua receita saltar de 5 milhões para 9 milhões de libras – cerca de 62 milhões de reais – em apenas um ano.

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Na moda esportiva, Kane tornou-se o principal investidor da Reflo, que fabrica roupas de alta performance com materiais reciclados. A empresa  abriu recentemente uma nova rodada de investimentos com o objetivo de ampliar a produção e explorar novos mercados.

O inglês também colocou dinheiro na OxeFit, fabricante de aparelhos de musculação conectados à inteligência artificial. A startup já captou mais de 70 milhões de dólares. Outra investida tecnológica é a Toca Football, rede de centros de treinamento que combina futebol e tecnologia. A empresa levantou cerca de 100 milhões de dólares em uma rodada privada para acelerar sua expansão internacional.

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A lista continua. Kane investiu na marca de alimentos proteicos Freja, na fabricante de cereais 3Bears Foods, na empresa de roupas esportivas Reflo, na plataforma Cleats Club e na STATSports, especializada em dispositivos de monitoramento de atletas. Também virou acionista da Vital Drinks, fabricante de bebidas sem açúcar, e é investidor de referência da FoodHealth, empresa que desenvolveu um sistema para medir a qualidade nutricional de alimentos.

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