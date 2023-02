O impacto do meio ambiente no mundo do emprego

Desde os primórdios da industrialização paira sobre os trabalhadores o temor de verem seus empregos minguarem e serem substituídos por máquinas. Mais de duzentos anos depois, apesar das vertiginosas mudanças no universo fabril, a profecia ainda não se concretizou. A justificativa é que, embora várias profissões tenham sido extintas no período, outras foram criadas para atender as novas necessidades de cada época. Nesse momento, em que vagas em áreas mais operacionais passam por uma redefinição, elas ressurgem para desbravar áreas novas como a economia de baixo carbono.

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo divulgado pelo Senai que mapeia e projeta o mercado de empregos industriais no país, a área de Meio Ambiente é a segunda com maior projeção de crescimento no número de vagas nos próximos anos: 16% – fica atrás apenas de Logística e Transportes, com 47% das ocupações industriais. Estima-se que a área de Meio Ambiente tenha novas 5.927 vagas, chegando a um total de 43 000 profissionais no país de diferentes níveis de formação.

A economia de baixo carbono, e os chamados empregos verdes, são muito mais abrangentes do que a lida direta com a floresta e a biodiversidade. O relatório destaca que as áreas com maior demanda por profissionais são a de energia renovável, a de construção sustentável, e a de eficiência energética. O mercado de carbono também está em plena expansão. Trata-se de um sistema que permite a negociação de créditos de carbono – quem polui menos, sejam empresas ou países, pode vender suas “cotas” para aqueles que jogam carbono na atmosfera além de um limite.

Esse mercado tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionado pela necessidade de cumprimento de metas de redução de emissões, e exige todo uma gama de profissionais em áreas como auditoria ambiental, consultoria em gestão ambiental e desenvolvimento de projetos de redução de emissões.