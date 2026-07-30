O impacto da Copa do Mundo e do Zé Delivery no lucro da Ambev

A Ambev reportou lucro líquido de 3,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 24,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada em documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, 30.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelas ativações realizadas pela empresa na Copa do Mundo de 2026, que trouxeram uma alta de 6,1% da receita líquida em meio a uma redução de despesas financeiras.

“O engajamento dos consumidores foi impulsionado por nossas ativações da Copa do Mundo da FIFA, com os pedidos mais do que dobrando, em média, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, evidenciando a capacidade do Zé Delivery de executar em ocasiões de consumo de grande relevância”, disse a Ambev.

Com isso, a receita líquida da Ambev somou 20,1 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 6,1%. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de 6,37 bilhões, alta de 8,9% na comparação com o terceiro trimestre de 2026.

Continua após a publicidade

“Nossa abordagem disciplinada de alocação de recursos continuou proporcionando flexibilidade para investir nas prioridades estratégicas que impulsionam o crescimento de longo prazo, ao mesmo tempo em que seguimos retornando, de forma consistente, o excesso de caixa aos acionistas”, diz a companhia.

A Ambev também anunciou uma pagamento de 1,6 bilhão de reais em juros sobre o capital próprio. O valor bruto por ação, sem descontar o Imposto de Renda, será de 0,0713 reais. O pagamento após o imposto será de 0,0588 reais. O pagamento será realizado no dia 31 de dezembro de 2026 para os acionistas que tiverem o ativo na carteira no dia 21 de setembro de 2026.

Continua após a publicidade

A Ambev reúne um amplo portfólio de marcas de bebidas no Brasil e em outros mercados das Américas, atuando principalmente nos segmentos de cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos, chás e água. Entre suas principais marcas de cerveja estão Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia, Original, Serramalte, Colorado, Wäls, Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck’s, Spaten, Patagonia e Michelob Ultra.

No segmento de bebidas não alcoólicas, a companhia produz e distribui, por meio de parcerias, produtos como Guaraná Antarctica, Pepsi, H2OH!, Gatorade, Lipton Ice Tea e Fusion, além de marcas próprias de água mineral, como AMA. A empresa integra o grupo cervejeiro AB InBev, maior fabricante de cervejas do mundo, e é responsável pelas operações da companhia em diversos países da América Latina.