O game que fez jogadores perderem US$ 600 milhões em criptomoedas

A Ronin, blockchain conectada ao famoso jogo de videogame Axie Infinity, popularizou por gerar renda aos usuários através de criptomoedas que podem ser convertidas por moedas fiduciárias, foi alvo de um ataque hacker. O resultado foi o roubo de 600 milhões de dólares criptomoedas, entrando para a lista dos maiores ataques hackers da história.

O episódio é o segundo maior, atrás apenas do caso Poly Network, em que invasores roubaram 611 milhões de dólares em criptomoedas em agosto de 2021. A Sky Mavis, fabricante do Axie Infinity disse em comunicado que o ataque afetou os nós validadores, permitindo o acesso aos invasores. Segundo a companhia, “os invasores utilizaram chaves privadas hackeadas para forjar saques falsos”. Foram roubados 173,6 mil Ether, token da rede Ethereum, e 25,5 milhões de tokens USDC, criptomoeda que tem seu valor pareado com o dólar.

Segundo a empresa, a maior parte dos ativos foi transferido para um endereço, e os restante foi pulverizado para outras contas. “Estamos trabalhando com autoridades policiais, criptógrafos forenses e nossos investidores para garantir que todos os fundos sejam recuperados ou reembolsados. Todos os AXS, RON e SLP no Ronin estão seguros agora”, disse a rede de blockchain Ronin no twitter.

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now. — Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022

O ataque aconteceu no dia 23 de março, mas só foi descoberto na terça-feira, 29, o que evidencia a vulnerabilidade que as redes de blockchain estão expostas. Na terça-feira, o ataque fez o preço do Ron, blockchain da rede Ronin cair 22%, e o AXS, token do Axie Infinity, cair 11%.