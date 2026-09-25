O furo na blindagem da Carbon

A Carbon, empresa de blindagem de veículos muito popular entre executivos da Faria Lima, centro de negócios de São Paulo, enfrenta dificuldades financeiras. Um dos fundos que financiavam suas operações, o Mozart, entrou em liquidação. A Redwood, gestora que assumiu a carteira, confirmou à coluna que seu mandato é para vender os ativos e encerrar o fundo.

Os problemas chegaram também aos clientes. Nos últimos meses, cresceram os relatos de atrasos na entrega dos veículos blindados. Procurada por VEJA, a Carbon não respondeu.