O fiador suíço do Nubank
Conta global do "roxinho" tem um sistema de garantia superior ao do FGC
O Nubank fechou uma parceria com o banco suíço Sygnum para proteger o dinheiro depositado na Nu Global, sua conta internacional. Segundo a empresa, a garantia bancária prevê o ressarcimento em caso de quebra e cobre todo o saldo dos investidores, sem limite por cliente. O mecanismo lembra a proteção oferecida no Brasil pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, mas funciona por meio de uma garantia do Sygnum.