O economista convocado pelo PT para discursar ao mercado nos EUA

O economista Guilherme Mello foi o escolhido para representar o Partido dos Trabalhadores (PT) no 13º Spring Meetings, evento que será realizado pela XP Investimentos, em Washington, capital dos Estados Unidos, entre os dias 20 e 22 de abril. Mello é um dos principais assessores econômicos da legenda e, segundo fontes da sigla, encabeçará o time que formulará as diretrizes do programa econômico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições deste ano.

Professor do Instituto de Economia da Unicamp, Mello terá o trabalho de convencer investidores e empresários do potencial de recuperação econômica para o país em um eventual terceiro mandato de Lula como presidente da República. Algumas das propostas do partido, como uma “releitura” da reforma trabalhista e o fim do teto de gastos, não agradam ao mercado. No evento, ele terá de debater com representantes dos programas econômicos dos demais candidatos.

“O objetivo da viagem é fundamentalmente participar do evento, já que a XP fez um convite para um debate sobre a economia brasileira com algumas pessoas que representam as diferentes candidaturas. A gente discutiu dentro da campanha e eu resolvi aceitar o convite”, afirma Mello. “Tenho alguns amigos que trabalham em organizações unilaterais em algumas universidades na região de Washington e Nova York, e vou aproveitar a viagem para marcar algumas conversas com fins acadêmicos sobre alguns temas de pesquisa que eu tenho desenvolvido com a Unicamp”, reitera. Mello ganhou notoriedade dentro do partido em 2018, quando foi o principal assessor econômico da campanha do então candidato à Presidência pela sigla, Fernando Haddad.