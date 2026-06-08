CNPJ como motor contra a miséria
Formalizar um negócio eleva as chances de sair da pobreza em mais de 20%, aponta pesquisa da Aliança Empreendedora
A pesquisa intitulada “Todos podem Empreender”, realizada pela Aliança Empreendedora, revela que a obtenção de um CNPJ funciona como uma ferramenta de “escudo social”. De acordo com o levantamento, os microempreendedores têm uma chance 20,4% maior de sair da pobreza extrema no ano seguinte à formalização do negócio.
O estudo utiliza modelos econométricos com base em indicadores extraídos da PNAD Contínua monitorados entre 2016 e 2025 para demonstrar como a economia formal eleva a renda das famílias brasileiras e estimula o desenvolvimento humano.
O panorama detalhado dessa segunda edição do levantamento será apresentado oficialmente a partir desta terça-feira, durante o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, em Brasília. O evento ocorre entre os dias 9 e 11 de junho no Teatro dos Bancários, e visa a construção de um empreendedorismo digno e sustentável.
Para se inscrever e conferir a programação completa do evento com os horários de cada painel, basta acessar o site oficial da Aliança Empreendedora.