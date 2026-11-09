O cabo de guerra dos refrigerantes na Câmara

O refrigerante virou motivo de um cabo de guerra na Câmara dos Deputados. Enquanto o deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP) apresentou uma emenda para zerar a cobrança do novo Imposto Seletivo sobre essas bebidas em 2027, Padre João (PT-MG) quer exatamente o contrário: dobrar a alíquota prevista pelo governo, de 2,6% para 5,2%. As duas propostas foram apresentadas à medida provisória publicada na semana passada para regulamentar a cobrança do tributo.

Russomanno argumenta que os refrigerantes não deveriam receber tratamento tributário diferente do concedido a outros produtos que contêm açúcar. Sua emenda prevê alíquota zero durante o período de transição, deixando a definição definitiva da tributação para uma legislação posterior. O parlamentar também questiona o fato de bebidas sem açúcar poderem estar sujeitas ao imposto em razão da classificação fiscal utilizada, enquanto outros produtos adoçados ficariam de fora.

Do outro lado, Padre João sustenta que a tributação mais elevada ajudaria a desestimular o consumo de bebidas açucaradas. Coordenador da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome, o deputado cita estudos científicos que relacionam o consumo desses produtos a doenças como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Sua proposta altera a alíquota inicial prevista pelo Executivo e estabelece cobrança de 5,2%.

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A diferença não é apenas conceitual. Russomanno calcula que a adoção da alíquota zero representaria cerca de 915 milhões de reais a menos na arrecadação direta do Imposto Seletivo em 2027. Ele argumenta, porém, que o efeito poderia ser compensado por ajustes na alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A compensação dependeria dos cálculos oficiais e não constitui receita adicional já garantida.

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As propostas ilustram a dificuldade de conciliar os objetivos do novo tributo. Criado para desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, o Imposto Seletivo também está sujeito a pressões por tratamentos diferenciados. A própria medida provisória já prevê alíquota zero para algumas categorias, como determinados veículos sustentáveis e bens minerais extraídos durante a transição.

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O prazo para apresentação de emendas termina nesta terça-feira, 10. Até a consulta realizada nesta segunda-feira, a medida provisória tinha oito emendas registradas e ainda aguardava a composição da comissão mista responsável pela análise inicial. Não há decisão tomada sobre as propostas dos dois deputados. Caberá ao Congresso definir se o refrigerante escapará da cobrança, continuará sujeito à alíquota proposta pelo governo ou receberá uma tributação mais elevada.