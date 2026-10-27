O Brasil vai conhecer o fundo do poço, diz Adolfo Sachsida

Adolfo Sachsida, ex-ministro de Jair Bolsonaro que estava cotado para voltar ao governo no caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro, falou nesta terça, 27, sobre a preocupação com o futuro do país após a vitória de Lula. “O Brasil estará em uma crise institucional e econômica sem precedentes desde a redemocratização do país. Sugiro que, independente das preferências ideológicas, cada um aqui se prepare. O Brasil vai conhecer o fundo do poço”, afirmou, em nota enviada a VEJA.

Ele concluiu: “Até domingo era Lula quem devia ao STF. A partir dessa segunda é o STF quem deve a Lula. O desastre será grande. Triste com o destino de nossa nação”.