O recado dos postos de combustíveis que soa como música para Bolsonaro

O preço da gasolina já acumula um recuo médio de 7,99% nas bombas, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), com base nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. A queda reflete os últimos cortes realizado pela Petrobras no preço do combustível.

Na última semana, a Petrobras realizou a seu terceiro corte no preço da gasolina. Após o anúncio, o preço médio do litro do combustível recuou 0,47% nas bombas de abastecimento do país, e o valor passou de 5,75 reais para 5,72 reais. No comparativo com o fechamento da primeira quinzena de agosto, período em que fechou a 5,88 reais, o combustível já está 2,72% mais barato. Já em relação ao fechamento de julho, em que o preço estava 6,50 reais, o recuo chegou a 12%. “É preciso aguardar o comportamento dos preços nos próximos dias, mas o mais provável é que o preço médio da gasolina continue apresentando queda”, diz Douglas Pina, diretor-geral da divisão de frota e mobilidade da Edenred Brasil.

No Brasil, a redução do imposto sobre os combustíveis (ICMS) gerou um alívio nos preços, ajudando a reduzir as perspectivas inflacionárias para o ano, com o mercado projetando pela oitava semana consecutiva recuo do IPCA, agora em 6,82% contra 7,02% a uma semana atrás. Porém, os últimos reajustes estão relacionados com a queda do preço do petróleo no mercado internacional devido a desaceleração nas principais economias e o temor de uma recessão global.